Львівський клуб вже остаточно втратив шанси зберегти прописку в еліті. Але це не найгірший варіант для "левів". ФК Львів з великою ймовірністю зникне з футбольної карти України.
До теми Дорога іграшка: клуб УПЛ припинить існування та не дограє чемпіонат
Складне завдання для команди
Однак радісний промінчик у цій густій темряві існує. Бос Львова ухвалив рішення дограти сезон-2022/2023 до самого кінця. Хоча раніше була інформація, що команда з міста Лева не поїде на виїзну гру проти Колоса, яка відбудеться в останньому 30-му турі УПЛ.
Тепер з'явилась зовсім протилежна інформація. Начебто Львів таки вирушить на матч проти Колоса, але зробить це вранці у день поєдинку, який відбудеться 4 червня.
Таке рішення керівництва клубу не викликає радісних емоцій у футболістів та тренерського штабу команди, яким втомленим із дороги доведеться виходити ще й на футбольне поле.
Однак це не єдина проблема у цьому клубі. Керівництво команди має заборгованість по зарплаті, футболісти досі не отримали зарплатню за квітень. Щодо травневих грошей, то це питання літає у повітрі.
Попереду у Львова не лише прощальна гра проти Колоса. Перед цим "леви" зіграють вдома проти Чорноморця (25 травня) та Інгульця (29 травня).
- Футбольний клуб Львів до матчу 28-го туру набрав лише 13 очок та замикає турнірну таблицю УПЛ. На жаль, український футбол близький до втрати ще одного професійного клубу.
- А як раділи у Львові, коли гадали, що у сезоні-2023/2024 в УПЛ гратимуть одразу три львівські команди. Однак Львів припинить існування, Рух може вилетіти у Першу лігу України, а Карпати провалили чемпіонську боротьбу за українську першість.