Боятся мобилизации игроков: клуб Первой лиги снимается с участия в соревнованиях

Футбольный клуб Дружба не будет участвовать в Первой лиге в следующем сезоне. Такое решение команда приняла из-за угрозы мобилизации игроков.

Руководство ФК Дружба приняло решение снять команду с соревнований из-за всеобщей мобилизации. Директор команды из Мировки прокомментировал такое решение.

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Почему ФК Дружба решил сняться с соревнований

Директор клуба Игорь Дегтяренко рассказал, что причина в законе о мобилизации.

С июля месяца людей будут останавливать на улицах и так далее. Мы не можем нашим людям обеспечить безопасность, у нас нет таких рычагов, чтобы забронировать их. УАФ, к сожалению, для футболистов ничего не сделала. Мы просто не сможем с этим бороться. Где-то автобус остановят по дороге на тренировку или игру и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше? Только потому, что мы не можем обеспечить людям нормальную работу и в любой момент ключевых игроков могут забрать в армию. Никуда деться, это война,

– рассказал Дегтяренко.

Он также добавил, что они снялись с соревнований пока на год, а дальше будет видно по ситуации. Они хотят вернуться хотя бы во Вторую лигу.

"В Первой лиге за нами никто не зарезервирует, понятно. Другого выхода нет, к сожалению. Сейчас и в других клубах такое начнется, это сто процентов, когда придет июль. Вы же понимаете, что не все футболисты хотят идти в военкоматы. А мы не можем их заставить, хотя у нас все подлежат мобилизации. Что я буду делать с этим? Мы же не можем им сделать отсрочку мобилизации, у нас нет таких рычагов. Нас не могут забронировать. Вот только из-за этого снимаемся", – отметил директор Дружбы.

В сезоне-2023/2024 ФК Дружба стал чемпионом Второй лиги и обеспечил себе место в Первой.

Напомним, что Минспорта предоставило некоторым клубам УПЛ и спортивным предприятиям статус "критически важных для экономики государства и жизнедеятельности его населения". В частности они получили бронь от мобилизации.