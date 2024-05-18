Футболисты киевского Динамо и криворожского Кривбасса призвали освободить из плена защитников Азовстали. Данная акция была проведена перед началом очного матча команд в рамках 29-го тура чемпионата Украинской Премьер-лиги.
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Динамо и Кривбасс не забывают о пленных с Азовстали
"Перед матчем 29-го тура УПЛ киевское Динамо и криворожский Кривбасс приняли участие в акции #FreeMariupolDefenders.
Ее целью является привлечь внимание общественности к тому факту, что большое количество отважных защитников Азовстали в многострадальном Мариуполе уже длительное время находятся в плену.
Мы гордимся и восхищаемся подвигом наших смелых Воинов и надеемся на их скорейшее освобождение и возвращение домой к родным", – сказано в заявлении киевского Динамо.
Азовцы до сих пор находятся в плену россиян
- В конце марта в Киеве состоялась акция в поддержку пленных защитников "Азовстали". Участники акции вышли, чтобы как можно скорее удалось вернуть из плена защитников "Азовстали"
- Так, в российском плену находятся ориентировочно 1700 украинских военных. Среди них 700 – бойцы батальона "Азов". Некоторые в плену по два года.
- Боец "Азова" рассказал, что бойцы уже третью весну встречают в плену, с ними практически нет связи. Побратимы и родные не знают, что с ними. Именно поэтому эта проблема требует первоочередных действий.