Футболисты киевского Динамо и криворожского Кривбасса призвали освободить из плена защитников Азовстали. Данная акция была проведена перед началом очного матча команд в рамках 29-го тура чемпионата Украинской Премьер-лиги.

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Динамо и Кривбасс не забывают о пленных с Азовстали

"Перед матчем 29-го тура УПЛ киевское Динамо и криворожский Кривбасс приняли участие в акции #FreeMariupolDefenders.

Ее целью является привлечь внимание общественности к тому факту, что большое количество отважных защитников Азовстали в многострадальном Мариуполе уже длительное время находятся в плену.

Мы гордимся и восхищаемся подвигом наших смелых Воинов и надеемся на их скорейшее освобождение и возвращение домой к родным", – сказано в заявлении киевского Динамо.

Азовцы до сих пор находятся в плену россиян