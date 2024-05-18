Футболісти київського Динамо та криворізького Кривбасу закликали звільнити з полону захисників Азовсталі. Дану акцію було проведено перед початком очного матчу команд у межах 29-го туру чемпіонату Української Прем'єр-ліги.
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Динамо та Кривбас не забувають про полонених з Азовсталі
"Перед матчем 29-го туру УПЛ київське Динамо та криворізький Кривбас узяли участь в акції #FreeMariupolDefenders.
Її метою є привернути увагу громадськості до того факту, що велика кількість відважних захисників Азовсталі в багатостраждальному Маріуполі вже тривалий час перебувають у полоні.
Ми пишаємося та захоплюємося подвигом наших сміливих Воїнів та сподіваємося на їхнє якнайшвидше звільнення та повернення додому до рідних", – сказано в заяві київського Динамо.
Азовці досі перебувають у полоні росіян
- Наприкінці березня у Києві відбулась акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Учасники акції вийшли, щоб якомога швидше вдалось повернути з полону захисників "Азовсталі"
- Так, у російському полоні перебувають орієнтовно 1700 українських військових. Серед них 700 – бійці батальйону "Азов". Деякі у полоні по два роки.
- Боєць "Азову" розповів, що бійці вже третю весну зустрічають в полоні, з ними практично немає зв'язку. Побратими та рідні не знають, що з ними. Саме тому ця проблема потребує першочергових дій.