Футболісти київського Динамо та криворізького Кривбасу закликали звільнити з полону захисників Азовсталі. Дану акцію було проведено перед початком очного матчу команд у межах 29-го туру чемпіонату Української Прем'єр-ліги.

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Динамо та Кривбас не забувають про полонених з Азовсталі

"Перед матчем 29-го туру УПЛ київське Динамо та криворізький Кривбас узяли участь в акції #FreeMariupolDefenders.

Її метою є привернути увагу громадськості до того факту, що велика кількість відважних захисників Азовсталі в багатостраждальному Маріуполі вже тривалий час перебувають у полоні.

Ми пишаємося та захоплюємося подвигом наших сміливих Воїнів та сподіваємося на їхнє якнайшвидше звільнення та повернення додому до рідних", – сказано в заяві київського Динамо.

Азовці досі перебувають у полоні росіян