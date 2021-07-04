Фьюри жестко потроллил сборную Украины после ее вылета с Евро-2020

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) отреагировал на поражение сборной Украины от Англии. Четвертьфинал Евро-2020, напомним, завершился со счетом не в нашу пользу 0:4.

Тайсон Фьюри – уроженец Англии (хотя и потомок ирландцев). Неудивительно, что он обрадовался победе своей сборной и ее выходу в полуфинал Чемпионата Европы.

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Тайсон сравнил поражение Украины на Евро-2020 с избиением Кличко

Однако это натолкнуло боксера не на слова поддержки команде, а на довольно циничный комментарий.

Я не видел подобного избиения Украины со времен Дюссельдорфа – 28 ноября 2015,

- написал Фьюри в твиттере.

В тот день Тайсон Фьюри дрался с украинцем Владимиром Кличко. После боя, к сожалению, все трое судей по очкам отдали победу британцу. А украинец потерял все свои чемпионские пояса (IBF, WBA, WBO и IBO).

Не помешает напомнить, что Фьюри эта победа счастья не принесла.

Вскоре он попался на допинге , и, как считают СМИ, на кокаиновой зависимости.

, и, как считают СМИ, на кокаиновой зависимости. Поэтому на несколько лет потерял боксерскую лицензию, а впоследствии и все чемпионские титулы.

Лишь в 2020 году Фьюри удалось отвоевать титул чемпиона WBC у Деонтея Уайлдера (со второй попытки).

Впрочем, фанаты бокса ожидают матч-реванш, который должен состояться уже в июле.

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