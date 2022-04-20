Фьюри заявил, что Усик раздавит Джошуа в реванше, поставив "крест" на карьере британца

В следующем поединке Александр Усик сойдется на ринге против Энтони Джошуа. Другой британец Тайсон Фьюри поделился мнением о предстоящем реванше.

Фьюри: Если у Джошуа хватит яиц принять реванш

Тайсон Фьюри, объявивший, что следующее сражение станет для него последним, дал свой прогноз на реванш между Усиком и Джошуа. "Цыганский король" стоит на стороне Александра и считает, что во втором поединке у Энтони тоже не будет шансов на победу.

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Он уверен, что победа Усика заставит Джошуа уйти на пенсию.

Я расскажу вам, что и как произойдет. Так сказать, информация из первых уст. Если у Джошуа хватит яиц принять реванш, то он будет просто раздавлен. И все. Считайте, что на этом ему конец, его карьере конец. Три поражения. Спокойной ночи! Молодец, тебя избил средневес. Молодец, Джошуа, а теперь освободи место!,

– сказал Фьюри.

Тайсон припомнил сорванный бой против украинца. А обвинил Фьюри в этом Джошуа, который не захотел уступить место, взяв отступные.

"Почему он не пошел на это? Из-за жадности! Они решили, что я пойду на все, что угодно ради боя за звание абсолютного чемпиона мира. Решили, что я в этом отчаянно нуждаюсь. Их дальнейшие требования были все смешнее – они требовали все больше и больше", – рассказал британский боксер.

Скорее всего, Фьюри так и не встретится с Усиком на боксерском ринге. Тайсон заявил, что следующий бой против Диллиана Уайта будет последним в его карьере.

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