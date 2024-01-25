Надменность против уважения: Фьюри и Усик рассказали о своей подготовке к бою за абсолют

Уже в следующем месяце состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. За этот статус будут бороться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Сейчас они находятся в тренировочных лагерях и готовятся к самому большому бою в своей карьере. Он состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии.

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Разный подход в подготовке

В сети появилось совместное интервью будущих соперников, которое было записано несколько недель назад. В нем британский боксер рассказал, сколько времени он будет готовиться к поединку с Александром Усиком и в очередной раз продемонстрировал свою надменность, которая может стоить Тайсону Фьюри очень дорого:

Я даже не хожу в спортзал. Я не тренируюсь так рано, ну же. С кем, по-твоему, ты разговариваешь? С профессиональным спортсменом? Да ладно вам. Я тренируюсь по четыре-пять недель для этих боев. Четыре или пять недель. Сколько тренировок нужно мужчине? Три-четыре недели спаррингов и одна неделя отдыха – все.

После этого тезиса интервьюер обратился к украинцу и спросил, будет ли тот дольше готовиться к бою. Александр Усик ответил, что он 5 недель может боксировать даже непрестанно и заявил, что готовится к битве с британцем гораздо дольше, чем тот думает.

Я готовлюсь к нему в течение многих лет - с тех пор, как он победил Владимира Кличко. Он обо мне не знал, потому что я не такой большой человек в мире бокса. А я готовился и к Энтони Джошуа, и к нему с самого начала, как я дебютировал в профессиональном боксе,

– сказал Усик.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко в ноябре 2015 года, чем прервал 11-летнюю победную серию украинца.