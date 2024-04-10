"Усик - плаксивый ребенок": промоутер Фьюри нашел ахиллесову пяту украинского чемпиона

Британский боксер Тайсон Фьюри и его промоутер Фрэнк Уоррен провели пресс-конференцию посвященную поединку с Александром Усиком. По словам менеджера, "Цыганский король" нашел слабое место украинца.

Чемпион WBC Тайсон Фьюри упорно готовится к бою за абсолют с Александром Усиком. Тренерский штаб британца придирчиво изучает слабые и сильные стороны украинского боксера.

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Фьюри воспользуется тактикой Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер "Цыганского короля", во время пресс-конференции вспомнил грязный удар Даниэля Дюбуа в пах, из-за которого пришлось остановить поединок с Усиком. По мнению Уоррена, корпус – это слабое место украинца.

"Я много смотрел его боев со времен любителей, и он – плаксивый ребенок, когда дело доходит до того, что его ударили по корпусу, он часто плачется рефери, и это было всегда.

Можно использовать фразу, что это его ахиллесова пята, что ему не нравится. Я видел это перед тем, как он провел бой с Дюбуа, и Дюбуа точно слышал, что ему не нравятся удары по корпусу", – заявил Уоррен.

Поэтому стоит ожидать, что Фьюри тоже не будет гнушаться грязными ударами в стиле Дюбуа. Это собственно подтвердил Уоррен.

Для меня самым большим воплощением использования слабости боксеров является вот этот профессор (Тайсон Фьюри – 24 Канал), и именно это он делает. Он их находит. У него достаточно умственных способностей для этого, и он продолжает делать то, что имеет. Я искренне верю, что Тайсон выиграет этот бой во взрывном стиле,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Фрэнк Уоррен также является промоутером Даниэля Дюбуа. Он во всех комментариях уверял, что "удар был чистым". Команда Дюбуа даже подала апелляцию на результат поединка с Усиком. Впрочем, WBA подтвердила победу украинского боксера и поддержала решение судей.

Бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Саудовской Аравии. В контракте также предусмотрен пункт о реванше.