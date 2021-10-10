Фьюри уничтожил Уайлдера, побывав в двух нокдаунах: видео нокаута

Тайсон Фьюри сохранил чемпионский пояс WBC. Британец в невероятном поединке нокаутировал Деонтея Уайлдера.

Тотальное уничтожение Уайлдера

Много разговоров было перед поединком Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, который состоялся 10 октября в Лас-Вегасе. Бой оправдал все ожидания фанатов. Боксеры выдали эффектный поединок, где было все – красивые комбинации ударов, нокдауны и нокаут.

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В третьем раунде Уайлдер неожиданно дважды подряд отправил соперника в нокдаун. Британец впервые в своей карьере оказался в нокдауне дважды за раунд.

Уже в 11-м раунде поклонники бокса увидели нокаут от Фьюри. Тайсон выбросил мощную комбинацию ударов, которую завершил в коронном стиле, пробив в голову Уайлдера. Деонтей оказался на канвасе – глубокий нокаут американца.

Фьюри удалось защитить пояс чемпиона WBC.

Видео нокаута

Фьюри нокаутировал Уайлдера: видео