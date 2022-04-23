Фьюри и Уайт провели забавную дуэль взглядов, обменявшись кепками: видео из Лондона

В субботу, 23 апреля поклонники бокса будут наслаждаться боем между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. В преддверии поединка боксеры приняли участие в взвешивании и дуэли взглядов.

Насмешки на дуэли взглядов

В Лондоне Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт сойдутся в титульном поединке за пояс чемпиона мира по версии WBC. Перед этим боксеры пришли на традиционную процедуру взвешивания, где своим поведением подняли настроение собравшимся.

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Фьюри и Уайт перекинулись несколькими словами, но разговор не перерос в стычку. Боксеры наоборот вели себя забавно на дуэли взглядов. "Цыганский король" постоянно становился на пальце, чтобы казаться еще больше, хотя он и так значительно выше своего соперника. Диллиан ответил оппоненту троллингом.

В конце боксеры обменялись кепками.

Действующий чемпион Фьюри подошел к бою с весом 119,7 килограмма, а Уайт – 114,7.

Видео дуэли взглядов

В преддверии поединка Фьюри заявил, что этот поединок станет последним в его карьере. Бой Тайсона с Александром Усиком не будет.

Интересно, что встречу Фьюри – Уайт лично посетит команда украинского боксера в составе промоутера Александра Красюка и менеджера Эгиса Климаса.