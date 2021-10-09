Фьюри и Уайлдер показали рекордный вес в карьере перед мегабоем: видео
9 октября 2021 , 13:42Читати новину українською
Источник:24 канал
В ночь с 9-го на 10 октября пройдет поединок между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Накануне боя прошла церемония взвешивания боксеров
Фьюри и Уайлдер показали рекордный для себя вес в карьере, а британец снова значительно перевесил американца.
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Результаты взвешивания
- Тайсон Фьюри – 125,6 кг
- Деонтей Уайлдер – 107,9 кг
Напомним, что в первом поединке Тайсон весил 116 кг, Деонтей – 96 кг. Бой завершился ничьей. В реванше Фьюри весил 123,8 кг, Уайлдер – 104,8 кг. Тогда победу одержал Фьюри.
Церемония взвешивания Фьюри – Уайлдер: смотрите видео
Фьюри – Уайлдер: что известно о бое
- Боксеры выйдут в ринг впервые с февраля 2020 года. Именно тогда Фьюри досрочно победил Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC.
- Также боксеры провели бой в 2018 году, который завершился ничьей. Тогда Уайлдеру удалось сохранить титул WBC.
- Фьюри и Уайлдер встретятся в ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США). Начало шоу в 04:00 по киевскому времени.