Фьюри и Уайлдер показали рекордный для себя вес в карьере, а британец снова значительно перевесил американца.

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Результаты взвешивания

Тайсон Фьюри – 125,6 кг

Деонтей Уайлдер – 107,9 кг

Напомним, что в первом поединке Тайсон весил 116 кг, Деонтей – 96 кг. Бой завершился ничьей. В реванше Фьюри весил 123,8 кг, Уайлдер – 104,8 кг. Тогда победу одержал Фьюри.

Церемония взвешивания Фьюри – Уайлдер: смотрите видео

Фьюри – Уайлдер: что известно о бое