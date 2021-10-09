Ф'юрі і Уайлдер показали рекордний для себе вагу в кар'єрі, а британець знову значно переважив американця.

До теми Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: хто виграє бій за титул WBC і стане суперником Усика – прогноз

Результати зважування

Тайсон Ф'юрі – 125,6 кг

Деонтей Уайлдер – 107,9 кг

Нагадаємо, що в першому поєдинку Тайсон важив 116 кг, Деонтей – 96 кг. Бій завершився нічиєю. У реванші Ф'юрі важив 123,8 кг, Уайлдер – 104,8 кг. Тоді перемогу здобув Ф'юрі.

Церемонія зважування Ф'юрі – Уайлдер: дивіться відео

Ф'юрі – Уайлдер: що відомо про бій