Фьюри – Уайлдер 3: на пути к объединительному поединку против Усика

Уже 9 октября состоится бой между непобедимым британским боксером в тяжелом весе, обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Их третий поединок за последние три года состоится в T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Организаторы поединка ослабили карантинные нормы, чтобы фанаты смогли лично поддержать боксеров.

Напомним, что первый бой в декабре 2018 года закончился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него чемпионский пояс.

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Их трилогия определит у кого будет шанс боксировать в объединительном бое за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поясами WBO, IBF и WBA в этой весовой категории владеет украинец Александр Усик, который недавно отобрал их у другого британца Энтони Джошуа. По контракту в феврале – марте 2022 года должен состояться бой-реванш. Украинский боксер мечтает провести его в Киеве.

Известный промоутер Боб Арум утверждает, что активация опции реванша боя Усик – Джошуа является неправильным решением. Он считает, что Джошуа стоит провести несколько промежуточных боев перед ответной встречей с украинским боксером. Таким образом будет возможность провести объединительный поединок Фьюри – Усик.

В активе 32 летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничья. Уайлдер имеет 42 победы (41 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья.