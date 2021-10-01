Організатори поєдинку ослабили карантинні норми, щоб фанати змогли особисто підтримати боксерів.

Нагадаємо, що перший бій в грудні 2018 року закінчився в нічию. В лютому 2020 року британець нокаутував американця та відібрав у нього чемпіонський пояс.

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Їхня трилогія визначить хто матиме шанс боксувати в об’єднавчому бою за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Поясами WBO, IBF та WBA в цій ваговій категорії володіє українець Олександр Усик, який нещодавно відібрав їх в іншого британця Ентоні Джошуа. По контракту в лютому – березні 2022 року повинен відбутися бій-реванш. Український боксер мріє провести його у Києві.

Відомий промоутер Боб Арум стверджує, що активація опції реваншу бою Усик – Джошуа є неправильним рішенням. Він вважає, що Джошуа варто провести декілька проміжних боїв перед повторною зустріччю з українським боксером. Таким чином буде можливість провести об’єднавчий поєдинок Ф'юрі – Усик.

В активі 32 річного Ф'юрі 30 перемог (21 нокаутом) та 1 нічия. Уайлдер має 42 перемоги (41 нокаутом), 1 поразку та 1 нічию.