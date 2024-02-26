"Какой идиот": Фьюри-старший отреагировал на слова менеджера Усика, который оскорбил Тайсона

Александр Усик и Тайсон Фьюри 17 февраля должны были провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Однако его пришлось перенести из-за рассечения, которое британец получил во время спарринга в тренировочном лагере.

Комментируя эту травму, менеджер украинского чемпиона Эгис Климас сказал, что британец получил рассечение после удара сковородкой от жены и назвал его трусом. Это не оставил без внимания и отец “Цыганского короля” Джон Фьюри.

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Отец Фьюри возмущен высказыванием менеджера Усика

Он заявил, что удивлен, что такой человек с багажом опыта работы на самом высоком уровне позволил себе подобное высказывание. По словам Фьюри-старшего, это абсолютная чушь, а такие слова ставят Усика и команду в нелепое положение из-за необоснованных обвинений.

Усик сказал, что не может драться в апреле, потому что это мешает его графику тренировок. Что это значит? Его команда выглядит глупо. Они были напуганы, они боялись, поскольку знали, что его (Усика – 24 Канал) разобьют вдребезги. Я видел, в какой форме был Тайсон. Он был готов.

Все эти люди подбадривают Усика, думая, что он сделает свое дело. Позвольте мне сказать вам, что он не сможет сделать это. Все те, кто думают, что немного раздутый средневес сделает свое дело, забудьте об этом. Тайсон будет готов. Будет ли готов Усик? Сказать, что жена Тайсона ударила его сковородкой... какой идиот", – сказал Фьюри-старший.

Также Джон Фьюри заверил, что его сын находится в своей лучшей форме с того времени, когда он выиграл титул, хотя до этого критиковал команду Тайсона за плохую подготовку.

Напомним, что ранее травму Тайсона Фьюри прокомментировал Агрон Смакичи, который и нанес тот самый удар, приведший к травме британца. Хорватский боксер заявлял, что Фьюри вел себя грязно во время спарринга и в общем описал тот день, как очень странный.

. Новой датой проведения боя Усик – Фьюри является 18 мая.