Должен стать передо мной на колени, – Фьюри сделал дерзкое заявление о своем экс-сопернике

В пятницу, 8 марта, состоится бой между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну. Это будет вторая битва для камерунского бойца в боксе.

Первый поединок бывший чемпион UFC провел против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей, при этом побывав однажды в нокдауне.

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Фьюри считает, что помог Нганну со стартом в боксе

Накануне боя Джошуа – Нганну "Цыганский король" выдал очередное присущее для него эпатажное заявление. Он считает, что проложил звезде MMA дорогу в большой бокс, поэтому тот должен целовать ему ноги.

Я сделал Нганну миллионером. Нас ждет отличный бой. Когда я дрался с Нганну, все говорили, что это несоответствие. Я согласился встретиться с Фрэнсисом, сделав его мультимиллионером. Теперь он получил возможность заработать еще больше. Поэтому он должен поблагодарить меня. Он должен стать передо мной на колени и целовать мои ноги,

– сказал Фьюри.

. После боя против Тайсона Фьюри камерунский боец признавался , что за него он получил больший гонорар, чем за всю карьеру. Официально сумма не была объявлена, однако по словам "Цыганского короля", она составила 10 миллионов евро. За следующий поединок Фрэнсис Нганну получит вдвое больше.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри высказался насчет боя за абсолют против Александра Усика., который состоится 18 мая. Он заявил, что украинец не впечатлил его в супертяжелой весовой категории и спрогнозировал свою победу в течение семи раундов.