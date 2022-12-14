"Этот поединок хочет весь мир": Фьюри анонсировал мегафайт на 2023 год

"Цыганский король" уже точно решил против кого проведет свой следующий поединок. Это будет самый ожидаемый бой для всех фанатов бокса.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заинтересован поскорее провести бой за звание абсолюта против обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

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Более того, скандальный боксер даже назвал ориентировочную дату поединка. По его данным, стороны договариваются провести бой в феврале.

"Надеюсь, что поединок с Усиком будет следующим. Это бой, которого я хочу. Это поединок, которого хочет весь мир. Если в следующем бою я не подерусь с Усиком, то не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что может случиться Понимаете, что я имею в виду?

Я действительно хочу дальше подраться с Усиком. В августе я призвал устроить этот бой и им предложили провести поединок в декабре. Они не согласились. Увидим, что принесет новый год. Всегда идут разговоры о Ближнем Востоке в феврале, феврале и еще раз феврале. Посмотрим, сдержат ли они свое слово и организуют ли этот поединок в феврале», – сказал Фьюри.

Отметим, что бой против Фьюри может быть последним для Александра Усика. Украинский боксер всерьез задумался о завершении карьеры.

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