Реванш Кличко против Льюиса: Фьюри анонсировал супербой, который могут организовать саудиты

Саудовские шейхи благодаря фантастическим гонорарам сумели подарить любителям бокса невероятные поединки. Однако на достигнутом они не собираются останавливаться.

Тайсон Фьюри рассказал о сотрудничестве с главой Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. Именно этот человек сумел организовать "бой века" Усик – Фьюри.

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Фьюри: Аль аш-Шейх может организовать любой бой

По мнению "Цыганского короля", суперинвестор бокса может реанимировать карьеры легендарных чемпионов. В частности Турки Аль аш-Шейху под силу организовать реванш Виталия Кличко с Ленноксом Льюсом.

"Турки Аль аш-Шейх – большой фанат бокса. У него есть способность по щелчку пальца устроить все бои, которые хотят увидеть фанаты. Мы на протяжении лет видели, как трудно устроить бои. Сейчас же Аль аш-Шейх – казначей, поэтому он буквально может организовать любой бой, который захочет.

Он может свести Майка Тайсона с Айзеком Лоу. Он может вытащить Леннокса Льюиса с пенсии ради реванша с Виталием Кличко. Он мог бы сделать бой Кличко против Усика. Он может устроить любые поединки", – рассказал Фьюри.

Бой Леннокса Льюиса и Виталия Кличко состоялся летом 2003 года. Украинец по очкам выигрывал поединок. Однако в третьем раунде Виталий получил рассечение, из-за которого бой остановили после шестого раунда. Победу техническим нокаутом одержал британец. Кличко надеялся на реванш, но Льюис завершил карьеру.

Напомним, что Турки Аль аш-Шейх уже анонсировал реванш Усик – Фьюри, который состоится в середине октября 2024 года. Также в планах инвестора супершоу 5х5 с участием топ-боксеров США и Великобритании. Кроме того, саудиты собираются устроить один из самых ожидаемых поединков между Джошуа и Фьюри.