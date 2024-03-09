Усик стоит на пути: Фьюри прокомментировал возможность проведения боя против Джошуа

В столице Саудовской Аравии 8 марта состоялся вечер бокса. Его главным событием стал бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

Британец одержал феерическую победу уже во втором раунде нокаутом. До этого он успел трижды отправить камерунского бойца в нокдаун и не оставил ему ни единого шанса.

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Фьюри сменил риторику

После боя Энтони Джошуа заявил, что его целью является проведение поединка против победителя битвы за абсолют Усик – Фьюри.

Такую возможность прокомментировал "Цыганский король", который ранее множество раз обливал Эй Джея грязью и заявлял, что никогда не выйдет с ним на ринг. Сейчас он изменил свое мнение и не стал отвергать такую возможность.

По какой-то причине в течение последних пяти лет всегда что-то мешало нам подраться с Джошуа. И на этот раз между нами стоит титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поэтому этот бой пока что на втором плане. К сожалению, у меня сейчас более важные дела с Усиком 18 мая, а в октябре мы проведем реванш. Так что, если Джошуа еще будет доступен после этого, мы сможем встретиться,

– сказал Фьюри.

Отметим, что ранее о планах провести супербой между победителем пары Джошуа – Нганну и следующим абсолютом заявлял глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, который занимается организацией вечеров бокса.