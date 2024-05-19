Фьюри поцеловал Усика после боя за абсолют: забавное видео

Тайсон Фьюри получил свое первое поражение в профессиональной карьере. Обидчиком "Цыганского короля" стал Александр Усик.

Поединок длился 12 раундов, хотя мог закончиться еще в 9-м, когда Фьюри побывал в нокдауне. Только канаты и гонг спасли британца от нокаута. Поэтому все решали судейские записки, которые были в пользу украинца по раздельному решению рефери, сообщает 24 Канал.

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Семейная атмосфера на ринге после боя

После финального раунда Тайсон как родственник поцеловал Александра в голову. Боксеры обнялись и разошлись по своим углам ринга.

Как Фьюри поцеловал Усика после боя

Хотя Тайсон и не согласился с решением судей, но не стал разгонять скандал. Тайсон ждет реванша, который должен состояться в октябре 2024-го года.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте впервые с 1999-го года, когда этим званием владел Леннокс Льюис. Александр трогательно обратился к отцу после победы. После поединка был инсайд, что у Александра есть подозрение на перелом челюсти, поэтому поехал в больницу, но украинец таки пришел на пресс-конференцию.