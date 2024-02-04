Я тебя нокаутирую так, что аж искры будут лететь, – трус Фьюри снова угрожает Усику

Сторона Тайсона Фьюри уже второй раз переносит бой за абсолют против Александра Усика. 2 февраля британец получил рассечение над правым глазом во время одного из спаррингов.

Из-за этого повреждения “Цыганского короля” долгожданный поединок перенесли на 18 мая. Новую дату поединка за абсолют объявила промоутерская компания, которая сотрудничает с Тайсоном Фьюри.

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Фьюри одиозно обратился к Усику

Несмотря на это все Тайсон продолжает ведет себя в традиционном одиозном стиле, разбрасываясь громкими заявлениями о встрече с Усиком, которая закончится нокаутом для украинца.

В своих соцсетях болтливый британец записал видео, в котором рассказал, как отреагировал на перенос поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. И, конечно, что здесь не обошлось без угроз от Фьюри в сторону непобедимого украинца.

"У меня такое хорошее настроение. В жизни иногда случаются плохие вещи. Но никогда не нужно позволять, чтобы они затрагивали тебя. Всегда нужно двигаться вперед. Посмотрите на эту отвратительную штуку. Хороший маленький удар локтем прямо в глаз едва не стоил мне самого большого боя в моей жизни, но что поделаешь? Дерьмо случается, и мы идем дальше. Мы продолжаем двигаться вперед", – сказал Фьюри.

И вот у нас есть новая дата, Усик уже выплакал свои глаза: "Тайсон должен закончить карьеру". Или: "Он хочет на пенсию!" Я не закончу карьеру, ублюдок. Я тебя нокаутирую так, что аж искры будут лететь. 18 мая, новая дата. Вживую и эксклюзивно из Саудовской Аравии,

– заявил Тайсон.

Отметим, что саудиты рассказали, что Фьюри готов был провести бой 17 февраля, несмотря на рассечение. Но сделать это ему не позволили.

Усик же довольно спокойно принимает факт еще одного переноса боя. Если на словах Фьюри такой смелый, то на деле все наоборот.