Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри удивил проделкой, которую собирается сделать после боя с обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком. По словам "Цыганского короля", ему не нужны пояса, принадлежащие украинцу.

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Фьюри: Позволю кому-то другому попытаться сразиться за эти титулы

Британец якобы намерен отказаться от новых поясов, из-за чего они станут вакантными. Впрочем, пока это все только мечты Фьюри. Для того чтобы они стали реальностью, Тайсон должен победить Усика 17 февраля 2024 года в ринге, а не в своих сладких снах.

Я победю Александра Усика. Я чемпион WBC и линейный чемпион, я получу пояс журнала The Ring в третий раз. Остальные пояса меня не волнуют. Я просто сделаю их вакантными и позволю кому-то другому попытаться сразиться за эти титулы, а себе оставлю то, что принадлежит мне,

– сказал Фьюри.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

К слову, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.