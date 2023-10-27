Кривлялись как дети: Фьюри и Нганну провели веселую дуэль взглядов – зрелищное видео

Происходят последние приготовления к поединку, в котором Тайсон Фьюри дерется против Фрэнсиса Нганну. В преддверии боксеры провели веселую дуэль взглядов.

Оба бойца в хорошем настроении пришли на суточную встречу, но пока за пределами ринга. "Жадное пузо" первым начал выкрикивать оскорбительные фразы в сторону соперника и вел себя очень уверенно. Насмешки от "Цыганского короля" были прогнозируемыми.

К теме Фьюри – Нганну: когда состоится бой и где его смотреть онлайн

Веселая дуэль взглядов

Звезда UFC пытался ответить британцу, но переплюнуть харизму Фьюри ему не удалось. Дуэль взглядов закончилась хлопаньем лбами боксеров, что рассмешило боксеров.

Также активное участие в дуэли взглядов традиционно принял отец Тайсона, тоже пытавшегося спровоцировать Фрэнсиса.

Видео дуэли взглядов Фьюри – Нганну

Уже 28 октября Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну попытаются устроить не менее веселое шоу на ринге.

Поединок состоится в Саудовской Аравии, куда уже улетел украинский чемпион мира Александр Усик. Украинец будет присутствовать в рингсайде боя, после которого могут объявить официальную дату встречи Усик – Фьюри.

Ждем зрелища и после поединка 28 октября, но уже с украинским боксером на ринге.

Ранее сообщалось, что бой Усик-Фьюри может состояться уже в декабре 2023 года. Однако все будет зависеть от состояния здоровья "Жадного пуза" после встречи с бывшим чемпионом UFC. Тайсон продолжает разбрасываться дерзкими заявлениями в сторону украинца.