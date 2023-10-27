В ожидании официальной даты и зрелища: Усик прилетел на бой Фьюри – Нганну
Источник:инстаграммы TheDogPeople
Уже 28 октября Тайсон Фьюри проведет сражение против Фрэнсиса Нганну. На кону поединка не будет стоять пояс WBC, которым владеет "Цыганский король".
Бойцовское шоу по правилам бокса Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну примет Саудовская Аравия. Не только это сражение будет зрелищным, но и события вокруг него. Боксеры провели традиционные мероприятия, предшествующие поединку.
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Ждем Усика в ринге
Бойцы выдали забавную дуэль взглядов и прошли процедуру взвешивания, в которой "Цыганский король" оказался тяжелее бывшего чемпиона UFC на два килограмма – 125,6 против 123,4 в Нганну.
В рингсайде этого поединка присутствует украинский чемпион мира Александр Усик, который будет там не просто так. Боксер из Украины уже добрался до Саудовской Аравии.
Усик прилетел на бой Фьюри - Нганну / Фото из инстаграмма TheDogPeople
Усик прилетел в Саудовскую Аравию / Фото из инстаграмма TheDogPeople
Ожидается, что сразу после боя Фьюри – Нганну объявят официальную дату поединка Усика против "Алчного пуза", которые подраются за абсолют.
Ранее сообщалось, что встреча за звание абсолютного чемпиона мира по хевивете может состояться в декабре 2023-го. Однако все зависит от состояния здоровья Фьюри после боя с Нганной.
Многие не верят, что боксеры смогут качественно подготовиться и провести бой еще в этом году, а не в начале нового 2024 года.К слову. Мог быть еще один украинский след в шоу Фьюри – Нганну. Александр Захожий мог побоксировать в андеркарде поединка, но украинский боксер отказался от безумного гонорара из-за того, что предложенные соперники были россиянами.
Красюк: Мы на 99,9% знаем, каким будет исход боя
Промоутер украинца Александр Красюк тоже прибыл в Саудовскую Аравию и прокомментировал приезд своего клиента. Глава K2 Promotions
"Усик точно будет там. Мы ни чего не ожидаем. Что бы ни случилось – это происходит с определенной причиной. Мы здесь тоже неспроста. Все знают, почему мы здесь, потому что мы объявим о большом бое. О подписании уже было объявлено, но о самом бое – нет… Усик будет там… Мы не знаем, как… Ну хорошо, мы на 99,9% знаем, каким будет результат боя в эту субботу… Но все может произойти… Так что мы ждем, а когда этот бой завершится , тогда мы сможем законно сделать следующий шаг", – рассказал Красюк.