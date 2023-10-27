В ожидании официальной даты и зрелища: Усик прилетел на бой Фьюри – Нганну

Уже 28 октября Тайсон Фьюри проведет сражение против Фрэнсиса Нганну. На кону поединка не будет стоять пояс WBC, которым владеет "Цыганский король".

Бойцовское шоу по правилам бокса Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну примет Саудовская Аравия. Не только это сражение будет зрелищным, но и события вокруг него. Боксеры провели традиционные мероприятия, предшествующие поединку.

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Ждем Усика в ринге

Бойцы выдали забавную дуэль взглядов и прошли процедуру взвешивания, в которой "Цыганский король" оказался тяжелее бывшего чемпиона UFC на два килограмма – 125,6 против 123,4 в Нганну.

В рингсайде этого поединка присутствует украинский чемпион мира Александр Усик, который будет там не просто так. Боксер из Украины уже добрался до Саудовской Аравии.



Усик прилетел на бой Фьюри - Нганну / Фото из инстаграмма TheDogPeople



Усик прилетел в Саудовскую Аравию / Фото из инстаграмма TheDogPeople

Ожидается, что сразу после боя Фьюри – Нганну объявят официальную дату поединка Усика против "Алчного пуза", которые подраются за абсолют.

Ранее сообщалось, что встреча за звание абсолютного чемпиона мира по хевивете может состояться в декабре 2023-го. Однако все зависит от состояния здоровья Фьюри после боя с Нганной.

Многие не верят, что боксеры смогут качественно подготовиться и провести бой еще в этом году, а не в начале нового 2024 года.

Красюк: Мы на 99,9% знаем, каким будет исход боя

Мог быть еще один украинский след в шоу Фьюри – Нганну. Александр Захожий мог побоксировать в андеркарде поединка, но украинский боксер отказался от безумного гонорара из-за того, что предложенные соперники были россиянами.

Промоутер украинца Александр Красюк тоже прибыл в Саудовскую Аравию и прокомментировал приезд своего клиента. Глава K2 Promotions

"Усик точно будет там. Мы ни чего не ожидаем. Что бы ни случилось – это происходит с определенной причиной. Мы здесь тоже неспроста. Все знают, почему мы здесь, потому что мы объявим о большом бое. О подписании уже было объявлено, но о самом бое – нет… Усик будет там… Мы не знаем, как… Ну хорошо, мы на 99,9% знаем, каким будет результат боя в эту субботу… Но все может произойти… Так что мы ждем, а когда этот бой завершится , тогда мы сможем законно сделать следующий шаг", – рассказал Красюк.