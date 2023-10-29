Победителя выбрать было сложно: статистика ударов в бою между Фьюри и Нганну

В Саудовской Аравии в ночь с 28 на 29 октября состоялось коммерческое сражение между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Несмотря на то, что поединок проходил по правилам бокса, у британца не было большого преимущества в ринге.

Бой длился все регламентированные 10 раундов и завершился победой Тайсона Фьюри. Но она была достаточно спорной и была принята раздельным решением судей.

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Статистика ударов боя Фьюри против Нганну

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе в третьем раунде побывал в нокдауне и получил преимущество только от двух рефери – 94:95, 95:94, 96:93. После боя эксперты массово начали заявлять, что камерунца ограбили и именно он заслуживал победы.

Появилась статистика ударов спортсменов, говорящая о том, что, несмотря на статус неоспоримого фаворита боя, Тайсон Фьюри действительно не был убедительным и его победа вызывает сомнения, хотя поединок был очень близким.

Камерунский боец ММА превзошел британца по количеству сильных ударов (37:32), но "Жадное пузо" имел преимущество по количеству джебов (39:22) и нанесению точных ударов (71:59).

При этом общее количество ударов (включая заблокированные) больше было у Нганну (231:223). Он превзошел соперника по силовым панчам (116:86), но уступил по джебам (115:137).

Поэтому, с учетом нокдауна, в котором побывал Тайсон Фьюри, выявить победителя достаточно сложно. Но точно можно сказать, что после этой ночи британец не выглядит непобедимым.



Статистика ударов боя Фьюри – Нганну / CompuBox