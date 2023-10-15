Пафосный Фьюри и могучий Нганну: в Лондоне установили огромные статуи бойцов – фото

Арабские шейхи не пожалели денег ради раскрутки боя Фьюри – Нганну. Теперь центр Лондона украшают гигантские статуи звезд бокса и ММА.

Менее двух недель осталось до боя обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. В рамках рекламной кампании предстоящего поединка в Лондоне установили огромные копии звездных бойцов.

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Болельщики не оценили величие "Жадного пуза"

Инсталляцию установили в парке Поттерс-Филд рядом со знаменитым Тауэрским мостом. На лужайке разместили ринг, на котором установили корону с надписью "Битва самых крутых". А рядом главные действующие лица поединка: пафосный "Цыганский король" и величественный Фрэнсис Нганну.

Головы трехметровых статуй украшают короны. Памятник так понравился "Жадному пузу", что он разместил соответствующие фото в своем Инстаграмме.

"Увековечили", - надменно подписал свой пост Фьюри.

Статуи Фьюри и Нганну в Лондоне / instagram.com/tysonfury

В комментариях подписчики не оценили величие бойцов. Особенно досталось "Жадному пузу".

"Почему у него пресс".

"Куда делось пузо".

"Выглядит смешно".

Напомним, что поединок Фьюри – Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. За сообщением промоутера Эдди Хирна, британец и франко-камерунец существенно улучшат свое материальное положение.