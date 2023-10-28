Битва взглядов величайших: чем завершилась встреча Роналду и Фьюри в Эр-Рияде – видео

Саудовские шейхи решили ошеломить мир грандиозными спортивными шоу. На мегафайт Фьюри – Нгану прибыли множество звезд, в том числе пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Португальский бомбардир активно помогал в продвижении боя Фьюри – Нганну. Кришти даже прорекламировал мегафайт, став героем ролика

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В преддверии поединка в Эр-Рияде провели гала-ужин с участием легенд бокса и ММА. Гостем такого события стал форвард саудовского Аль-Насра.

В кулуарах состоялась встреча Роналду и Фьюри. Величайшие представители футбола и бокса приятно пообщались и провели битву взглядов. В итоге звезды пожали друг другу руку.

Битва взглядов Роналду и Фьюри / twitter.com/trboxing

Тайсон Фьюри с Криштиану Роналду на гала-ужине: смотрите видео

Напомним, что в Эр-Рияде уже встретились Тайсон Фьюри и Александр Усик. Украинец успел потролить "Цыганского короля".

Бой Фьюри – Нганну состоится в ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде. Поединок начнется не раньше 23:00.