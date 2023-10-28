Португальський бомбардир активно допомагав у просуванні бою Ф'юрі – Нганну. Крішті навіть прорекламував мегафайт, ставши героєм ролику.

До теми Ф'юрі – Нганну: коли відбудеться бій та де його дивитися онлайн

Напередодні поєдинку в Ер-Ріяді провели гала-вечерю за участю легенд боксу та ММА. Гостем такої події став форвард саудівського Аль-Насру.

В кулуарах відбулася зустріч Роналду та Ф'юрі. Найвеличніші представники футболу та боксу приємно поспілкувалися та навіть провели битву поглядів. У підсумку зірки потиснули один одному руку.

Битва поглядів Роналду та Ф'юрі / twitter.com/trboxing

Тайсон Ф'юрі з Кріштіану Роналду на гала-вечері: дивіться відео

Нагадаємо, що в Ер-Ріяді вже зустрілися Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Українець встиг потролити "Циганського короля".

Важливо! Бій Ф'юрі – Нганну відбудеться в ніч з 28 на 29 жовтня в Ер-Ріяді. Поєдинок розпочнеться не раніше 23:00.