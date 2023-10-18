"Выпиваю 15 бутылок пива и в постель": "Жадное пузо" поделился секретом подготовки к бою с Нганну
Источник:Daily Mail Sport Boxing
"Цыганский король" продолжает клеить дурака на публике. Чемпион WBC в роли шоумена рассказал о своей подготовке к бою с самым опасным нокаутером ММА.
Тайсон Фьюри уже прибыл в Саудовскую Аравию, где состоится его бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Во время общения с представителями медиа британец рассказал, как он готовится к поединку.
Читайте также Красюк признался, реально ли вообще провести бой Усик – Фьюри до конца 2023 года
Правила жизни от Фьюри
Фьюри не воспринимает серьезно своего соперника, поэтому его подготовка больше напоминает отдых.
Я воспринимаю его очень легкомысленно, да. Я почти не тренируюсь к этому бою. Я хожу на блокбастеры каждую ночь. Я ем жареных цыплят в Nando's и что-то вроде этого каждый раз. Вообще не воспринимаю его серьезно. Тайсону Фьюри вообще не нужно готовиться к бойцам. Так я поступаю. Просыпаюсь утром, выпиваю 15 бутылок пива и иду в постель, и в любом случае бью всех этих ребят,
– рассказал Фьюри.
Отметим, что Фьюри провел тренировочный лагерь накануне боя с Нганну. А своими забавными заявлениями британец только развлекает своих многочисленных болельщиков.
- Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде. За этот выставочный бой участники получат огромные гонорары.
- Сразу после боя должны объявить дату поединка за абсолют между Фьюри и Усиком. Если "Цыганский король" легко победит Нганну и не получит серьезные травмы, то бой с украинским чемпионом может состояться уже 23 декабря этого года.