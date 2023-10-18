"Выпиваю 15 бутылок пива и в постель": "Жадное пузо" поделился секретом подготовки к бою с Нганну

"Цыганский король" продолжает клеить дурака на публике. Чемпион WBC в роли шоумена рассказал о своей подготовке к бою с самым опасным нокаутером ММА.

Тайсон Фьюри уже прибыл в Саудовскую Аравию, где состоится его бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Во время общения с представителями медиа британец рассказал, как он готовится к поединку.

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Правила жизни от Фьюри

Фьюри не воспринимает серьезно своего соперника, поэтому его подготовка больше напоминает отдых.

Я воспринимаю его очень легкомысленно, да. Я почти не тренируюсь к этому бою. Я хожу на блокбастеры каждую ночь. Я ем жареных цыплят в Nando's и что-то вроде этого каждый раз. Вообще не воспринимаю его серьезно. Тайсону Фьюри вообще не нужно готовиться к бойцам. Так я поступаю. Просыпаюсь утром, выпиваю 15 бутылок пива и иду в постель, и в любом случае бью всех этих ребят,

– рассказал Фьюри.

Отметим, что Фьюри провел тренировочный лагерь накануне боя с Нганну. А своими забавными заявлениями британец только развлекает своих многочисленных болельщиков.