Сдался чуть ли не сразу: Фьюри и Чисора провели дуэль взглядов – видео

Боксеры Тайсон Фьюри и Дерек Чисора провели дуэль взглядов перед своим боем 3 декабря. Явную победу здесь одержал именно Фьюри.

Фьюри и Чисора свой бой проведут 3 декабря в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Это именно тот стадион, где украинский боксер Александр Усик впервые победил Энтони Джошуа, отобрав у него чемпионские пояса. А в андеркарте боя Фьюри – Чисора свой бой проведет еще один украинский боксер Денис Беринчик. Его соперником будет француз Иван Менди.

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Перед боем, 1 декабря состоялась большая пресс-конференция с участием боксеров. Что Фьюри, что Чисора известны своим безудержным желанием поговорить. Но на этот раз Чисора оказался не столь многословен.

"Я родился в Африке... ты сдаешься, только когда умрешь", – заявил перед боем Чисора.

А вот Фьюри традиционно использовал "трешток", особенно в отношении своих соперников в дивизионе.

Когда дошел черед до дуэли взглядов, то преимущество снова осталось на стороне Фьюри. Его лицо было совершенно невозмутимо. А вот Чисора долго смотреть в глаза сопернику не смог, так что довольно быстро отвернулся.

Стоит отметить, что это будет третье сражение между Фьюри и Чисорой. В первый раз они вышли в ринге друг против друга 23 июля 2011 года. Тогда фаворитом был именно Чисора. И он даже доминировал сначала. Но после этого Фьюри перехватил инициативу и одержал победу решением судей.

29 ноября 2014 года они снова встретились в ринге. Теперь же Фьюри вел бой с самого начала, и тренер Чисоры после десятого раунда решил остановить бой.