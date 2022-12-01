Ф'юрі та Чісора свій бій проведуть 3 грудня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Це саме той стадіон, де український боксер Олександр Усик вперше переміг Ентоні Джошуа, відібравши в нього чемпіонські пояси. А в андеркарті бою Ф'юрі – Чісора свій бій проведе ще один український боксер Денис Берінчик. Його суперником буде француз Іван Менді.

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Перед боєм 1 грудня відбулася велика пресконференція за участі боксерів. Що Ф'юрі, що Чісора знані своїм нестримним бажанням поговорити. Та цього разу Чісора виявився не настільки багатослівним.

"Я народився в Африці... ти здаєшся, лише коли помреш", – заявив перед боєм Чісора.

А от Ф'юрі традиційно використав "трешток", особливо щодо своїх суперників у дивізіоні.

Коли дійшла черга до дуелі поглядів, то перевага знову залишилася на стороні Ф'юрі. Його обличчя було цілковито незворушне. А от Чісора довго дивитися в очі супернику не зміг, тож доволі швидко відвернувся.

Варто відзначити, що це буде третій бій між Ф'юрі та Чісорою. Вперше вони вийшли в рингу один проти одного 23 липня 2011 року. Тоді фаворитом був саме Чісора. І він навіть домінував на початку. Але після цього Ф'юрі перехопив ініціативу та здобув перемогу рішенням суддів.

29 листопада 2014 року вони знову зустрілися в рингу. Тепер же Ф'юрі вів бій з самого початку, і тренер Чісори після десятого раунду вирішив зупинити бій.