Фьюри прекратил переговоры с Джошуа по бою вместо Усика: в чем причина

"Цыганский король" и AJ в трауре от смерти королевы Великобритании, поэтому пока не намерены обсуждать очный поединок.

Украинец Александр Усик в августе добился второй победы над Энтони Джошуа. Боксер смог защитить чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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В боксерском сообществе теперь начали обсуждать возможное сражение за абсолюта с Тайсоном Фьюри, ведь именно он владеет поясом WBC. Впрочем, похоже, он будет нескоро.

"Цыганский король" потребовал боя в декабре, на что Усик не готов. Поэтому Фьюри стал искать нового оппонента и вызвал на поединок Энтони Джошуа. Тот согласился.

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Впрочем, переговоры между агентами британцев приостановились. Всему причиной стала смерть королевы Елизаветы II. Об этом заявил промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен.

Тайсон и я считаем, что переговоры сейчас неуместны. Это было бы проявлением неуважения к королевской семье,

– заявил Уоррен.

Ожидается, что переговоры возобновятся на следующей неделе. Возможной датой боя называются 26 ноября и 3 или 1 7 декабря.

Что с боем Усика против Фьюри: