Фьюри прекратил переговоры с Джошуа по бою вместо Усика: в чем причина
Источник:твиттер Майкла Бенсона
"Цыганский король" и AJ в трауре от смерти королевы Великобритании, поэтому пока не намерены обсуждать очный поединок.
Украинец Александр Усик в августе добился второй победы над Энтони Джошуа. Боксер смог защитить чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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В боксерском сообществе теперь начали обсуждать возможное сражение за абсолюта с Тайсоном Фьюри, ведь именно он владеет поясом WBC. Впрочем, похоже, он будет нескоро.
"Цыганский король" потребовал боя в декабре, на что Усик не готов. Поэтому Фьюри стал искать нового оппонента и вызвал на поединок Энтони Джошуа. Тот согласился.
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Впрочем, переговоры между агентами британцев приостановились. Всему причиной стала смерть королевы Елизаветы II. Об этом заявил промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен.
Тайсон и я считаем, что переговоры сейчас неуместны. Это было бы проявлением неуважения к королевской семье,
– заявил Уоррен.
Ожидается, что переговоры возобновятся на следующей неделе. Возможной датой боя называются 26 ноября и 3 или 1 7 декабря.
Что с боем Усика против Фьюри:
- Усик победил Джошуа в реванше и продолжает свой путь к званию абсолютного чемпиона мира. Однако сначала нужно дождаться окончательного решения от Фьюри.
- Тайсон заговорил о безумных гонорарах за свое возвращение на ринг. "Цыганский король" потребовал призовой фонд в 120 миллионов долларов.
- Эгис Климас подтверждал, что Фьюри согласен на бой с Усиком. Поединок может пройти в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом Тайсон требует проведения боя уже в декабре.
- Сам Усик не планирует выходить на ринг в 2022 году. Боксёр хочет залечить старые травмы и провести время с детьми.