Фьюри готов выйти на ринг против Джошуа, если Энтони победит Усика

11 июля 2022 , 09:29
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Источник:

Mirror

После поединка с Диллианом Уайтом Тайсон Фьюри заговорил об окончании карьеры. Однако британский боксер все же может отложить свою пенсию.

Фьюри: Надеюсь на его победу в поединке с Усиком

Тайсон заявил, что готов вернуться на ринг. Он хочет, чтобы Энтони Джошуа победил в реванше Александра Усика.

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У мистера Бизнесмена все только о деньгах, он не боец. Я клянусь, что надеюсь на его победу в поединке с Усиком, чтобы я мог вернуться с пенсии и сразиться с ним бесплатно,
– сказал Фьюри.

"Цыганский король" назвал одно условие – он хочет, чтобы бой был бесплатным.

"Однако есть условия. Я хочу бой на "Уэмбли", чтобы вход был свободным, а трансляции в этой стране – бесплатные. Я подраюсь с ним в Англии, не за границей за больше денег. Здесь, бесплатно, для людей", – добавил Тайсон.

Фьюри собрался на пенсию

  • Тайсон нокаутировал Уайта в шестом раунде, когда Фьюри попал аперкотом точно по подбородку оппонента, после чего тот упал. Диллиан пытался сразу подняться, но не мог удержаться на ногах.
  • Раньше была информация, что Фьюри все же подождет с пенсией и выйдет на ринг против победителя реванша Усик – Джошуа. Однако сам боксер опровергает эту информацию.
  • Тайсон заверил, что на ринг его смогут вернуть только большие деньги.
Кстати говоря. Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
Автор: Дарина Жданович