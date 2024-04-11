Готов победить Усика и после пьянки: Фьюри дерзко прокомментировал предстоящий бой за абсолют

Непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри уже 18 мая выйдут на ринг, чтобы в очном противостоянии определить сильнейшего. Победитель станет первым абсолютным чемпионом мира "королевской" весовой категории в эпоху четырех поясов.

Накануне состоялась пресс-конференция “Цыганского короля”, которая была посвящена предстоящему поединку. На ней британский боксер снова продемонстрировал показательную самоуверенность.

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Очередная дерзость от Фьюри

Обладатель пояса WBC заявил, что может победить украинского чемпиона Александра Усика без тренировок и даже с похмелья.

Я думаю, что если бы я вообще не тренировался в этом лагере, приехал с весом +25 килограммов и за день до этого выпил 15 бокалов пива Peroni, а на следующий день вышел на бой, то что бы он сделал? Прыгал и джебил меня? Ничего не хочу сказать о нем, но он ничего не смог сделать с Дереком Чисорой, это был бой 50 на 50,

– сказал Фьюри.

Также британец прокомментировал свои обидные слова в сторону украинца и постоянные игры разума, которые происходят между боксерами. Он заявил, что ничего не имеет против Александра Усика и уважает его, однако не пропустил возможность в присущем себе стиле в очередной раз уколоть будущего соперника.

Ничего личного, исключительно бизнес для обоих боксеров. Я не ненавижу его, он не ненавидит меня. Он человек, который верит в Бога, уважаю его. Как боксер он был абсолютом в тяжелом весе, имеет несколько поясов в супертяжелом. Все должны учитывать и уважать эти достижения. Хороший боксер, тяжелый вызов для меня. Но я очень уверен в собственных способностях.

И не надо говорить, что он дерьмо только из-за поражения в бою со мной. Когда я победил Кличка, Уайлдера – все говорили, что они дерьмо. Пожалуйста, не говорите, что Усик – дерьмо, когда выиграю его. Потому что он не дерьмо, он – абсолют в тяжелом весе, объединенный чемпион в супертяжелом", – заявил британец.

. Во время пресс-конференции своим мнением относительно боя поделился также промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен . Он заявил, что Тайсон Фьюри знает об ахиллесовой пяте Александра Усика и обязательно попытается этим воспользоваться.

Отметим, что в апреле состоится еще один бой Фьюри против украинского боксера. На ринг выйдет брат "Цыганского короля", где сразится с Константином Довбыщенком.