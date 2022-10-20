Усик и Джошуа подождут: Фьюри официально проведет третье сражение против Чисоры

Тайсон Фьюри определился с соперником в следующем поединке. Между "Цыганским королем" и Дереком Чисорой будет трилогия.

Много разговоров было вокруг возвращения Фьюри на ринг. Сначала Тайсон вообще уверял, что хочет уйти на пенсию, чтобы наслаждаться отдыхом с семьей и жизнью вне ринга.

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Еще один шанс для реванша

Александр Усик обратился к британцу после победы в реванше над Энтони Джошуа. Украинец призвал "Цыганского короля" выйти на ринг и провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Тайсон хотел провести поединок против Усика, но в 2022 году. На что получил отказ. Александр вернется на ринг только в новом 2023 году.

Потому Фьюри искал нового соперника, среди которых был его земляк Джошуа. Энтони был готов выйти на ринг зимой 2022-го. Но и здесь все оставалось на уровне слухов и словесных перепалок.

20 октября промоутер Фьюри и сам боксер объявил соперника в следующем бою. Им станет Дерек Чисора. Поединок будет третьим в истории противостояний между этими боксерами.

Третья встреча Фьюри – Чисора состоится 3 декабря на стадионе футбольного клуба Тоттенхэма, где свой первый бой проводили Усик и Джошуа.



Официальный постер боя Фьюри – Чисора / Фото с твиттера Тайсона

Как заканчивались предыдущие бои между Фьюри и Чисорой