Фиорентина впервые встретится с Вест Хэмом на футбольном поле. "Фиалки" в своей истории играли только против пяти английских клубов, среди которых нет бывшей команды Андрея Ярмоленко, пишет 24 Канал.

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Итальянско-английские футбольные противостояния

В свое время итальянцы сыграли против Эвертона, Ливерпуля, МЮ, Арсенала и Тоттенхэма. Больше матчей Фиорентина провела против "шпор" - аж 4 встречи. В общей сложности провела 12 матчей против клубов из Англии, в которых потерпела только два поражения (по одному от Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед).

Что касается Вест Хэма, то у этого английского клуба не так богата история игр против итальянских команд. Лишь дважды "молотобойцы" встречались на футбольном поле против клубов из Италии. Дважды это было против Палермо еще в первом круге Лиги УЕФА (теперь Лига Европы) в сезоне-2006/2007. Тогда англичане потерпели два поражения. Поэтому "молотобойцам" нужно исправлять свою статистику в очных встречах с итальянскими командами.

Как сыграли Фиорентина и Вест Хэм в полуфиналах ЛК:

"Фиалки" в первом полуфинале проиграли дома Базелю 1:2. А уже в ответном матче взяли верх над швейцарцами 1:3. Отметим, что основное время встречи истекло в пользу итальянцев 1:2, поэтому игра была переведена в дополнительные тайма, где на 9-й компенсированной минуте до второго экстрайма Фиорентина увеличила преимущество до 1:3 и вышла в финал Лиги конференций.

Вест Хэм в двух полуфинальных матчах победил АЗ – 2:1 (дома) и 0:1 (на выезде).

Обратите внимание! Финал Лиги конференций Фиорентина-Вест состоится 7 июня в чешской Праге. Начало встречи в 22:00 (с Киевом).

Какой прогноз дают букмекеры Favbet

Букмекеры довольно равно оценивают шансы на победу в финале обеих команд в основное время. Достоинства Фиорентины оценивают в 2,87, а на Вест Хэм стоит коэффициент 2,80. Ничья в основное время матча 3,20.

Коэффициенты на победителя Лиги конференций: Фиорентина – 1,98, Вест Хэм – 1,94.

На то, что матч закончится в дополнительные тайма: да – 5, нет – 1,14. А то, что аж серии пенальти определит обладателя трофея: да – 4,50, нет – 1,17.

Довольно ровно также оценен и показатель обе убьют: да – 1,93, нет – 1,88.

Первыми в финале нули на табло могут размочить итальянцы. 2,07. А то, что первыми убьют гости из Англии оценивают в 2,04.

Букмекеры уверены, что команды доиграют финал в полных составах. Будет удаление: да – 3.70, нет – 1,25.

Кто имеет самые лучшие шансы забить?