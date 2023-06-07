Фіорентина вперше зустрінеться з Вест Хемом на футбольному полі. "Фіалки" у своїй історії грали лише проти п'яти англійських клубів, серед яких немає колишньої команди Андрія Ярмоленка, пише 24 Канал.

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Італійсько-англійські футбольні протистояння

Свого часу італійці зіграли проти Евертона, Ліверпуля, МЮ, Арсенала та Тоттенхема. Найбільше матчів Фіорентина провела проти "шпор" – аж 4 зустрічі. Загалом провела 12 матчів проти клубів із Англії, у яких зазнала лише двох поразок (по одній від Тоттенхема та Манчестер Юнайтед).

Щодо Вест Хема, то у цього англійського клубу не така багата історія ігор проти італійських команд. Лише двічі "молотобійці" зустрічались на футбольному полі проти клубів із Італії. Двічі це було проти Палермо ще у першому колі Ліги УЄФА (тепер – Ліга Європи) у сезоні-2006/2007. Тоді англійці зазнали двох поразок. Тому "молотобійцям" потрібно виправляти свою статистику в очних зустрічах із італійськими командами.

Як зіграли Фіорентина та Вест Хем у півфіналах ЛК:

"Фіалки" у першому півфіналі програли вдома Базелю 1:2. А вже у матчі-відповіді взяли гору над швейцарцями 1:3. Відзначимо, що основний час зустрічі закінчився на користь італійців 1:2, тому гра була переведена у додаткові тайми, де на 9-й компенсованій хвилині до другого екстратайму Фіорентина збільшила перевагу до 1:3 та вийшла у фінал Ліги конференцій.

Вест Хем у двох півфінальних матчах переміг АЗ – 2:1 (вдома) та 0:1 (на виїзді).

Зверніть увагу! Фінал Ліги конференцій Фіорентина – Вест відбудеться 7 червня у чеській Празі. Початок зустрічі о 22:00 (з Києвом).

Який прогноз дають букмекери Favbet

Букмекери доволі рівно оцінюють шанси на перемогу у фіналі обох команд в основний час. Звитягу Фіорентини оцінюють у 2,87, а на Вест Хем стоїть коефіцієнт 2,80. Нічия в основний час матчу – 3,20.

Коефіцієнти на переможця Ліги конференцій: Фіорентина – 1,98, Вест Хем – 1,94.

На те, що матч закінчиться у додаткові тайми: так – 5, ні – 1,14. А те, що аж серії пенальті визначить володаря трофея: так – 4,50, ні – 1,17.

Доволі рівно також оцінений і показник обидві заб'ють: так – 1,93, ні – 1,88.

Першими у фіналі нулі на табло можуть розмочити італійці – 2,07. А те, що першими заб'ють гості з Англії оцінюють у 2,04.

Букмекери впевнені, що команди дограють фінал у повних складах. Буде вилучення: так – 3.70, ні – 1,25.

Хто має найкращі шанси забити?