Финская лыжница сломала ногу во время гонки, но о травме узнала только после финиша
Финская лыжница Кертту Нисканен сломала ногу во время гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом она узнала уже после финиша.
Источник: инстаграм Кертту Нисканен
Неприятный инцидент с Кертту Нисканен произошел в субботу, 30 января, во время масстарта на дистанции в 10 километров. Во время гонки она сломала ногу, но не сразу поняла это.
"Во время субботней гонки у меня была сильная боль в ноге. В гонке под влиянием адреналина я пробежала болезненные последние километры до финиша. После гонки боль стала действительно сильной, и причина в Финляндии стала понятной. У меня сломана кость левой ноги", – написала Кертту Нисканен.
Стоит отметить, что она в этой гонке финишировала на 12-й позиции, пройдя трассу за 26:22.3. Отставание от победительницы составило лишь 25,2 секунды.
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Теперь же Кертту Нисканен вынуждена пропустить часть сезона.
"Я была в хорошей форме и могла многого достичь этой зимой. Мне сейчас невероятно плохо", – подытожила лыжница.
Стоит добавить, что Нисканен стала не единственной лыжницей, которая получила перелом на трассе в Фалуне. Британский лыжник Эндрю Янг преодолевая один из поворотов в заключительной части дистанции упал и, потянув за собой одного из соперников, влетел в рекламный щит, защищавший трассу от обрыва. Его госпитализировали, где у него диагностировали перелом бедренной кости.
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