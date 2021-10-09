Украина ярко одержала первую победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022: видео

В субботу, 9 октября, сборная Украины по футболу одержала первую победу в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года. Жертвой команды Александра Петракова стала сборная Финляндии.

Финляндия – Украина 1:2

Гол:Пукки, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

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На бумаге наш соперник выглядел одним из двух аутсайдеров группы. Однако на практике все оказалось по-другому – сборная Финляндии всерьез претендует на второе место.

Первый матч между украинцами и финнами закончился ничьей 1:1, что было воспринято как досадная случайность. Но дальнейшие результаты нашей команды показали, что все в этом матче было закономерно. Напомним, что сборная Украины только раз в отборе закончила матч не со счетом 1:1 – на выезде в Казахстане подопечные Петракова сумели забить дважды, пропустили, правда, столько же. В других матчах (два с французами, упомянутый выше с Финляндией и первый с казахами) был зафиксирован обмен голами обеих команд.

Чтобы улучшить свои шансы на поездку в Катар, украинцам обязательно нужно выигрывать. А сделать это будет непросто, учитывая большое количество кадровых потерь и несколько нездоровую атмосферу, связанную с конфликтом Петраков-Малиновский.

Украина первой могла пропустить в матче. На 3-й минуте Цыганков срезался в центре, быстрая контратака, удар Пукки заблокировали, мяч отскочил к Лоду, который метров с 12 пробил в левый нижний угол – Пятов спас.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Сразу в следующей контратаке Украина открыла счет. Андрей Ярмоленко невероятным ударом с правой ноги закрутил из-за дуги впритирку со штангой.

Видео гола Ярмоленко

Этот гол стал 43-м для Ярмоленко в футболке национальной команды. Вингер идет на 2-м месте в списке лучших бомбардиров украинской сборной – лидирует Андрей Шевченко (48 голов, 111 матчей).

На 12-й минуте Пятов далеко вышел из ворот и не добежал до мяча, повезло, что Пукки тоже не успел пробить по пустым воротам.

Впоследствии Украины создала супермомент – Шапаренко рванул, отдал налево Цыганкову, тот прострелил на Яремчука, который немного не попал в дальний угол ворот Финляндии.

В середине первого тайма произошел очередной сквозняк в защите Финляндии. Ярмоленко не хватило буквально полметра, чтобы на линии вратарской в ​​падении замкнуть прострел Цыганкова дело.

В середине первого тайма финнам неожиданно удалось сравнять счет. Погьянпало с углового продавил Забарного на ближнем углу вратарской и мощно головой пробил в угол. Пятов отбил руками в штангу, мяч отскочил к Матвиенко, Николай выбивал мяч и попал в ногу Пукки.

Видео гола Пукки

Паритет в матче длился недолго. На 34-й минуте Тимчик прострелил в штрафную, Цыганков мог бить сам, но коротким пасом вложил мяч в ногу Яремчуку, Роман красиво положил в угол мимо Градецки.

Видео гола Яремчука

Еще в первом тайме Цыганков после паса Шапаренко метров с 15 пробил чуть выше ворот.

После перерыва Пукки ударил метров с 10 с острого угла – Кривцов перевел на угловой и спас сборную Украины. На 72-й минуте Пукки переиграл половину защиты Украины в нашей штрафной, но Ярмоленко отобрал и грамотно подставился.

Через несколько минут Финляндия могла сравнять счет – Луд прямым ударом со штрафного попал в руки Пятову, Погьянпало на подборе в падении послал мяч над перекладиной.

Как итог, сборная Украины одержала первую победу в нынешнем отборе на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова наконец прервала "проклятие ничьих".

Финляндия – Украина: видеообзор