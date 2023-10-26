Дела Эвертона в нынешнем году складываются совсем плохо. Команда Миколенко забуксовала на старте чемпионата АПЛ и оказалась на дне таблицы. Смерть президента "ирисок" Билла Кенрайта еще больше усугубила ситуацию. Однако это только вершина айсберга огромных проблем клуба.

Читайте также Дубль Салаха не оставил шансов команде Миколенко: Ливерпуль в большинстве победил Эвертон - видео

Черная полоса Эвертона

В настоящее время независимая комиссия расследует дело о нарушении финансового фэйр-плей. Следствием были обнародованы убытки, которые понес Эвертон в течение трех лет. Клуб потратил 372 миллиона фунтов, что на 250 миллионов превышает предел разрешенный АПЛ.

Руководство Премьер-лиги настаивает на максимальном наказании "синих". Клубу Миколенко грозит снятие 12 очков и трансферный бан. В таком случае "ириски" могут оказаться на последнем месте в таблице с минус 5 баллами в графе зачетных очков.

Эвертон не согласен с заключением комиссии и готовится к обжалованию. В свою защиту мерсисайдцы рассчитывают указать на единственный случай, когда с клуба АПЛ сняли очки из-за финансовых проблем. Это произошло в сезоне 2009/10, когда обанкротившийся Портсмут был лишен 9 баллов. Так что в Эвертоне рассчитывают на смягчении санкций.

Напомним, что в текущем сезоне Эвертон набрал 7 очков в 9 поединках. Команда Миколенко находится на 16-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета "ирисок" отдаляет 3 балла. В воскресенье, 29 октября, Эвертон сыграет выездной матч 10 тура против Вест Хэма.