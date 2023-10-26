Дела Эвертона в нынешнем году складываются совсем плохо. Команда Миколенко забуксовала на старте чемпионата АПЛ и оказалась на дне таблицы. Смерть президента "ирисок" Билла Кенрайта еще больше усугубила ситуацию. Однако это только вершина айсберга огромных проблем клуба.
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Черная полоса Эвертона
В настоящее время независимая комиссия расследует дело о нарушении финансового фэйр-плей. Следствием были обнародованы убытки, которые понес Эвертон в течение трех лет. Клуб потратил 372 миллиона фунтов, что на 250 миллионов превышает предел разрешенный АПЛ.
Руководство Премьер-лиги настаивает на максимальном наказании "синих". Клубу Миколенко грозит снятие 12 очков и трансферный бан. В таком случае "ириски" могут оказаться на последнем месте в таблице с минус 5 баллами в графе зачетных очков.
Эвертон не согласен с заключением комиссии и готовится к обжалованию. В свою защиту мерсисайдцы рассчитывают указать на единственный случай, когда с клуба АПЛ сняли очки из-за финансовых проблем. Это произошло в сезоне 2009/10, когда обанкротившийся Портсмут был лишен 9 баллов. Так что в Эвертоне рассчитывают на смягчении санкций.