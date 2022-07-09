Теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал Уимблдона. Она, как минимум, получит один миллион фунтов призовых. Не исключено, что налоги она платит в российский бюджет, из которого и финансируется война против Украины.

Официально Рыбакина является гражданкой Казахстана. Но родилась и выросла она в россии, и перебралась в Казахстан только для продолжения карьеры. По всей вероятности, она продолжает проживать в Москве, где и платит налоги. Об этом говорит британский журналист Сэм Стрит.

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"Елена Рыбакина получит по меньшей мере 1 миллион фунтов за выход в финал Уимблдона в женском одиночном разряде. Поскольку она платит подоходный налог в России, то часть этого пойдет непосредственно владимиру путину. Забаненная Виктория Азаренко, которая могла бы выйти в финал, не отправила бы в россию и белорусь ни пенни", – убеждает журналист.

Стоит отметить, что налог на прибыль теннисисты обычно платят в стране проживания, а не в стране проведения турнира. Так что если Рыбакина действительно проживает в Москве, то может платить налоги в России.

В то же время, о российском происхождении Рыбакиной спросили и во время пресс-конференции после ее выхода в финал Уимблдона. Чем ее очень возмутили. Теннисистка убеждает, что она уже давно с радостью выступает за Казахстан, и вопрос о том, кем она чувствует себя, не стоит.

Вместе с тем, она так и не дала ответа о том, где проживает. Вместо этого рассказала, что тренируется в Словакии, а сбор проводит в Дубае. Остальное время проводит на соревнованиях.

Если Рыбакина победит на Уимблдоне, то ее призовые составят два миллиона фунтов стерлингов.