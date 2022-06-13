Финалист Лиги чемпионов нацелился на лидера Динамо
Источник:Liverpool.com
Виктор Цыганков попал под прицел британского Ливерпуля. Динамовец может пополнить линию атаки "мерсисайдцев".
Ищут варианты усиления атаки
Английский гранд всерьез занимается усилением атакующей линии команды. Уже 1 июля в Ливерпуль прибудет забивной нападающий Бенфики Дарвин Нуньес.
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Также в объектив "мерсисайдцев" попал Виктор Цыганков, помогающий сборной Украины в Лиге наций-2022/2023. Динамовец стал автором единственного гола в стартовом для команды матче против Ирландии.
Именно игра в футболке главной команды страны привлекла внимание топового клуба Европы.
Вскоре Ливерпуль может проститься с двумя лидерами атаки – Садио Мане и Мохаммедом Салахом. Если первый уже почти стал игроком Баварии, то у второго 30 июня 2023 года истекает контракт.
Поэтому Юргену Клоппу следует серьезно постараться на трансферном рынке, чтобы достойно заменить этот забивной дуэт.
Напомним, что в сезоне-2021/2022 Ливерпулю не хватило одного шага, чтобы стать победителем Лиги чемпионов. Подопечные немецкого наставника в финале проиграли Реалу (0:1). Также только одно очко отдалило "мерсисайдцев" от чемпионства в АПЛ, которое оформил МанСити.
Статистика Цыганкова в прошедшем сезоне
- В сезоне-2021/2022 вингер провел за Динамо 25 матчей. За сыгранное время забил 11 голов и сделал 4 ассиста.
- Такая результативность позволила динамовцу занять второе место в гонке бомбардиров УПЛ. Цыганков уступил только нападающему Днепра-1 Артему Довбику.
- В общей сложности провел на поле более 2 тысяч минут.
- Его контракт с Динамо рассчитан до конца июня 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость лидера киевлян составляет 25 миллионов евро, но столичный клуб захочет выручить за футболиста еще больше.