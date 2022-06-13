Шукають варіанти підсилення атаки

Англійський гранд серйозно займається підсиленням атакувальної лінії команди. Вже 1 липня у Ліверпуль прибуде забивний нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс.

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Також в об'єктив "мерсисайдців" потрапив Віктор Циганков, який допомагає збірній України у Лізі націй-2022/2023. Динамівець став автором єдиного голу у стартовому для команди матчі проти Ірландії.

Саме гра у футболці головної команди країни привернула увагу топового клубу Європи.

Вже незабаром Ліверпуль може попрощатись із двома лідерами атаки – Садіо Мане та Мохаммедом Салахом. Якщо перший вже майже став гравцем Баварії, то у другого 30 червня 2023 року закінчується контракт.

Тому Юргену Клоппу треба серйозно постаратись на трансферному ринку, щоб гідно замінити цей забивний дует.

Нагадаємо, що у сезоні-2021/2022 Ліверпулю не вистачило одного кроку, щоб стати переможцем Ліги чемпіонів. Підопічні німецького наставника у фіналі програли Реалу (0:1). Також лише одне очко віддалило "мерсисайдців" від чемпіонства в АПЛ, яке оформив МанСіті.

Статистика Циганкова у сезоні, що минув