"Stop Putler": на финале женского ЧМ-2023 выбежал болельщик в футболке в поддержку Украины
Инцидент произошел во время финального поединка женского Мундиаля-2023. Неравнодушный зритель напомнил миру о войне в Украине и главном виновнике агрессии.
20 августа в австралийском Сиднее прошел финальный матч женского ЧМ-2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. В середине первого тайма на поле выбежал один из зрителей в футболке с надписями в поддержку Украины, пишет 24 Канал.
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На 26-й минуте матча неизвестный болельщик в маске привлек к себе внимание своим смелым поступком. На передней части футболки был изображен международный преступник Владимир Путин, стилизованный под нацистского лидера Адольфа Гитлера. Надпись красноречиво сообщала миру: "Stop Putler" (Остановите Путлера). На спине было написано: "Освободите Украину".
Болельщик с надписью "Stop Putler" / twitter.com/relevo
Вскоре болельщика задержали стюарды, выведшие его за пределы поля.
Стюарды выводят болельщика / twitter.com/kronesport