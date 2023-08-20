20 серпня в австралійському Сіднеї відбувся фінальний матч жіночого ЧС-2023, в якому зустрічалися збірні Іспанії та Англії. В середині першого тайму на поле вибіг один з глядачів у футболці з написами на підтримку України, пише 24 Канал.

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На 26-й хвилині матчу невідомий уболівальник у масці привернув до себе увагу своїм сміливим вчинком. На передній частині футболки був зображений міжнародний злочинець Владімір Путін стилізований під нацистського лідера Адольфа Гітлера. Напис красномовно повідомляв світу: "Stop Putler" (Зупиніть Путлера). На спині було написано: "Звільніть Україну".

Уболівальник з написом "Stop Putler" / twitter.com/relevo

Незабаром уболівальника затримали стюарди, які вивели його за межі поля.

Стюарди виводять уболівальника / twitter.com/kronesport