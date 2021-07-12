Забег болельщика на "Уэмбли" едва не сорвал финал Евро-2020: фото

В финале Евро-2020 на "Уэмбли" в Лондоне встретились сборные Англии и Италии. В конце матча главному арбитру пришлось останавливать игру из-за нефутбольных причин.

Под занавес встречи на поле выбежал один из болельщиков. УЕФА рекомендует не показывать такие моменты, чтобы не популяризировать неспортивное поведение. Однако этот инцидент частично попал в трансляцию.

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Фанат выбежал на поле

На 87 минуте поединка арбитр Берн Кейперс остановил поединок из-за того, что одному из фанов удалось прорваться к футболистам.

Молодой человек совершил настоящий забег по флангу. В конце концов, его удалось поймать и вывести за пределы поля.

Главный судья дал свисток о продолжении игры и команды продолжали выяснять, кто же более достоин выиграть Евро-2020.



В финале Евро-2020 на поле выбежал болельщик / Фото Getty Images

Боролись за главный трофей сборные Англии и Италии.

Финал Евро-2020 состоялся 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.