Уже приносил победу Боруссии: УЕФА назначил земляка Чеферина арбитром на финал Лиги чемпионов

Боруссия и Реал узнали имя рефери, который будет судить их финальную игру в Лондоне 1 июня. У судьи уже есть опыт работы на финальных матчах еврокубков.

Совсем скоро, 1 июня, фанаты узнают имя нового победителя Лиги чемпионов. В финале сезона 2023-2024 сойдутся дортмундская Боруссия и мадридский Реал.

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Словенец в финале

Тем временем определился арбитр, который будет работать на финале Лиги чемпионов. Им стал 45-летний словенец Славко Винчич, который является земляком президента УЕФА Александра Чеферина.

Ассистентами Винчича будут Томаш Кланчник и Андраж Ковачич, а на VAR будет работать бригада с Нейцом Кайтазовичем. Четвертым арбитром стал француз Франсуа Летексье.

Чем известен Винчич

В этом сезоне Слава отработал на пяти матчах Лиги чемпионов. Среди них был и матч с участием Боруссии Дортмунд, тогда немцы переиграли в четвертьфинале Атлетико (4:2).

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Наиболее престижным матчем с участием Винчича был финал Лиги Европы-2022 между Айнтрахтом и Рейнджерсом. Кроме того, словенец работал на чемпионате мира-2022 и Евро-2020.

Финал между Боруссией Дортмунд и Реалом состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция финала Лиги чемпионов в Украине будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.