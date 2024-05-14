Зовсім скоро, 1 червня, фанати дізнаються ім'я нового переможця Ліги чемпіонів. У фіналі сезону 2023-2024 зійдуться дортмундська Боруссія та мадридський Реал.

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Словенець у фіналі

Тим часом визначився арбітр, який працюватиме на фіналі Ліги чемпіонів. Ним став 45-річний словенець Славко Вінчич, який є земляком президента УЄФА Александра Чеферіна.

Асистентами Вінчича будуть Томаш Кланчник та Андраж Ковачич, а на VAR працюватиме бригада із Нейцом Кайтазовичем. Четвертим арбітром став француз Франсуа Летексьє.

Чим відомий Вінчич

Цього сезону Славко відпрацював на п'яти матчах Ліги чемпіонів. Серед них був і матч за участю Боруссії Дортмунд, тоді німці переграли у чвертьфіналі Атлетіко (4:2).

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Найбільш престижним матчем за участю Вінчич був фінал Ліги Європи-2022 між Айнтрахтом та Рейнджерсом. Крім того, словенець працював на чемпіонаті світу-2022 та Євро-2020.

Фінал між Боруссією Дортмунд та Реалом відбудеться 1 червня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок – о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція фіналу Ліги чемпіонів в Україні буде доступна на ОТТ-платформі Megogo.