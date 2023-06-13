Фанатка развернула российский флаг на финале ЛЧ: флаг Украины организаторы хотели выбросить

Финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Интером запомнился скандалом вне футбольного поля. К россиянам продолжают с любезностью относиться в Европе.

10 июня турецкий Стамбул принимал финал Лиги чемпионов, в котором МанСити встречалось с Интером. Стадион был заполнен фанатами двух клубов, но не обошлось без скандального эпизода.

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Продолжение скандальной истории в финале

Один из украинских болельщиков в футболке Манчестер Сити пришел на матч и развернул на трибунах сине-желтое знамя. Флаг Украины не понравился организатором финала ЛЧ, пытавшимся принудительно забрать сине-желтое знамя у украинца.

Они объяснили это тем, что на трибунах матча можно было использовать только флаги стран финалистов (Италии и Англии), а также страны, принимающей финал Лиги европейского турнира (Турции). Однако не только украинский флаг был замечен на трибунах, но и других государствах. Но к ним никаких претензий со стороны устроителей не было.

У украинского фаната хотели забрать флаг на финале ЛЧ: смотрите видео

Впоследствии появились новые провокативные фото. Оказывается, что на одной из трибун россиянка развернула свое вражеское знамя и еще после матча сделала фото с ним прямо на футбольном поле.

Как ее еще не избили местные фанаты из-за флага страны 404. Хотя к ней никаких претензий со стороны устроителей финала не было.

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Россиянка на финале Лиги чемпионов / Фото с твиттера BuckarooBanzai

Отметим, что на финал Лиги чемпионов пришли более 71 тысячи болельщиков. А сам финал закончился минимальной победой МанСити 1:0. Единственный и победный гол во встрече был забит на 68-й минуте усилиями Родри.

Это первая победа "горожан" в Лиге чемпионов. Наконец-то это достижение покорилось чемпионам Англии-2022/2023.